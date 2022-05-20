Большую часть Херсонской области российские войска заняли в первые дни войны и не дали разрешения на организацию ни одного гуманитарного коридора.

Оккупанты блокируют выезд людей из Херсонской области, колонна на выезд в сторону Кривого Рога стоит уже пятый день подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил на брифинге.

"Есть проблема с выездом людей. Вот уже пятый день стоит колонна в сторону города Берислав, Давидов Брод, населенных пунктов в сторону Кривого Рога Днепропетровской области - это единственный путь выхода людей на неоккупированную территорию", - сказал он.

Лагута сообщил, что руководит областью из Николаева, где находится с первых дней войны. По его словам, члены его команды работают и с Николаева и Кривого Рога. При этом руководитель ОВА добавил, что люди в области понимают ситуацию.

Также Лагута сообщил, что среди сотрудников Херсонской ОВА не было ни одного предателя. По его словам, "в области все понимают, какую бы роль нам подготовил оккупант". Лучше, что они управляют областью дистанционно, чем были бы задержаны и находились бы "на подвале", считает он.

Лагута напомнил, что большую часть Херсонской области российские войска заняли в первые дни войны, и оккупанты "не дали ни одного так называемого "гуманитарного зеленого коридора" ни на ввоз пищевых продуктов, ни на ввоз медикаментов и самое главное - на вывоз людей, которые хотели уехать сразу". По его словам, в частности, речь идет об эвакуации детских домов, интернатов, пожилых и больных людей.

Лагута подчеркнул, что ситуация в Херсонской области "тяжелая".

Он рассказал, что оккупанты завозят продукты из временно оккупированного Крыма, их не хватает.

Кроме того, Лагута рассказал, что оккупанты похищают людей, которые отказываются с ними сотрудничать, задерживают проукраинских активистов, блогеров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 мая с оккупированной территории Херсонской области удалось выехать около 300 тысячам жителям.

12 мая и 17 мая российские войска из системы залпового огня "Град" обстреляли колонны гражданских автомобилей, которые выезжали с оккупированной территории Херсонской области.

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