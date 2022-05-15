Контрнаступление продолжается на северном направлении.

Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона.

"Северо-восток Харьковской области - украинские войска действительно пошли в контрнаступление. Мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, что ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - говорит он.

При этом он отметил, что подрыв оккупантами трёх мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

Ситуация на юге области сложнее, отмечает Денисенко: "Если мы говорим о юге области, там они пока что концентрируются, пробуют, думают точнее, совершить еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это безрезультатно, но у них достаточно большая численность и живой силы и техники на этом направлении".

Как писал УНИАН, российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Потому вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, относительное спокойствие вызвано в первую очередь контрнаступлением подразделений Вооруженных сил Украины, которые отбросили российских военных от города.

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