Для 30 пострадавших выделили 300 тысяч гривен.

Раненым в результате российского ракетного удара в Чорткове Тернопольской области выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен каждому.

Об этом глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш сообщил в Telegram.

"Люди, которые получили ранения в результате ракетных обстрелов в Чорткове, получат материальную помощь в размере 10 тысяч гривен", - сказал Труш.

В частности, для этого из бюджета громады уже выделили 300 тысяч гривен. Он добавил, что помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 11 июня из акватории Черного моря был нанесен ракетный удар по городу Чортков Тернопольской области. Разрушена часть военного объекта и четыре пятиэтажных дома.

Владимир Зеленский назвал "террором" данное преступление РФ. Раньше Труш показал видео разрушенных домов.

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