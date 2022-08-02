Лубинец также предложил вместе с Москальковой посетить раненых защитников Украины, которые находятся во вражеском плену, и начать процедуру гуманитарных договоренностей.

В РФ рассматривают запрос о совместном посещении места теракта в Еленевке уполномоченными по правам человека Украины и России.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил во время всеукраинского телемарафона.

По словам уполномоченного, он направил в РФ запрос о своей готовности посетить Еленовку совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и международными экспертами.

"Мы ждем реакции. Можно сказать, что мы получили сигнал, что они получили мой запрос, они его рассматривают. Я не ожидаю, что это произойдет в ближайшие дни...", - отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что он также предложил вместе с Москальковой посетить раненых защитников Украины, которые находятся во вражеском плену, и начать процедуру гуманитарных договоренностей.

Он уточнил, что оккупанты до сих пор не предоставили доступ к месту теракта представителям Международного комитета Красного Креста.

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.