Секретарь СНБО оценил возможность совершения Россией теракта на Запорожской АЭС.

Факт теракта на Запорожской АЭС будет рассматриваться цивилизованными государствами как применение ядерного оружия против гражданского населения. Украина имеет план действий на этот случай.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода. Он напомнил, что реакция мира на российский теракт на Каховской ГЭС не соответствовала ситуации.

"Поэтому будем очень внимательно наблюдать - если не дай бог это произойдет - какова будет реакция мира на эти события. К большому сожалению, то, что произошло недавно касательно подрыва дамбы, реакция мира не соответствовала той террористической атаке, которой подверглась Украина. Мы сейчас делаем все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло, но станция сейчас в руках террористов", - заявил Данилов.

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Между тем, после информации о подготовке россиянами к совершению вероятного теракта, в Украине провели "большое обучение" и была "еще одна подготовка".

"У нас есть наши протоколы, наши планы, каким образом мы должны действовать. Сейчас состоялось большое обучение, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны Российской Федерации", - рассказал Данилов.

Он добавил, что сейчас сложно оценить возможные последствия, к которым могут привести инциденты на Запорожской АЭС.

Секретарь СНБО также предположил, что западные партнеры пытаются убедить Россию не делать этого, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Комментируя возможность совершения Россией теракта на ЗАЭС, Данилов отметил, что сейчас сложно сказать, поскольку "эти люди не являются предсказуемыми, они действуют вне пределов любых норм и правил мирового сообщества".

Война в Украине - ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки заявил, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской атомной электростанции.

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на ЗАЭС является очень серьезной, поскольку РФ заминировала станцию. Он сообщил о размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники возле 4 из 6 энергоблоков станции.

В "Энергоатоме" заявили, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС лишь через несколько часов после происшествия, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

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