При этом он сознательно шел на это в родном городе.

Пленный оккупант из так называемой "ДНР" Вашенко Кирилл Витальевич признался, что командование заставляло его разбрасывать мины-лепестки в жилых кварталах его родного Донецка.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", во время допроса оккупант рассказал, что мины разбрасывали для того, чтобы сфабриковать фейки об обстрелах со стороны ВСУ.

"Получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Кент" разбрасывать в Донецке мины-лепестки, чтобы на них подрывались мирные жители, с целью обвинить в этом потом ВСУ. Спросили, для чего это делать, ведь мирные жители погибнут, сказали: "Так надо. Не лезьте не в свое дело", - рассказал оккупант.

Ситуация в Донецке: последние новости

Российские захватчики принимают меры для восполнения потерь своего оккупационного личного состава, которые они несут в войне против Украины. Во временно оккупированном Донецке "военкоматы" начали искать офицеров запаса среди пенсионеров.

В городе оккупанты также концентрируют склады с боеприпасами и базируют некоторые подразделения. Однако снаряды ВСУ их успешно уничтожают. Недавно в оккупированном россиянами Донецке был уничтожен вражеский боекомплект.

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