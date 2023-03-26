Оккупанты не уточнили, для чего их офицеры пошли на такие мероприятия.

Тувинские солдаты пожаловались, что командование заперло в подвале без еды и воды.

В видео, которые появились в сети, оккупанты показали условия своего пребывания в родах Запорожской области. Говорят, что телефоны пришлось проносить втайне, потому что обещали их отобрать, видимо, боясь распространения подобных роликов.

"Вот где мы спим. Так и живем. Нас отсюда не выпускают и ничего не делают. Говорили, что телефоны отберут, так и не отобрали. Поэтому тайком занесли. Сделайте что-нибудь", - говорит автор видео.

Видео дня

Нытье оккупантов

Бравые солдаты "Второй армии мира" чаще ноют о потерях и условиях проживания, чем демонстрируют успехи на поле боя. Недавно они обратились к Путину из-за действий боевиков "ДНР", заявив, что они выполняют функцию заградительных отрядов и вовсе не беспокоится о жизни обычных русских солдат.

После этого ВСУ показали интересное видео, в котором российские отряды убегают после прилета по своему боевому товарищу на поле боя.

А вчера оккупанты записали очередное видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину и пожаловались на значительные потери в личном составе и "угрозу убийства своими же".

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