Защитники Бахмута разрушают планы россиян, несмотря на их преимущество в ресурсах.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные под Бахмутом осуществляют контрнаступательные действия, и сравнил "вагнеровцев" в городе с крысами в мышеловке.

В частности, Сырский сообщил, что посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, отметив, что каждый из них является автором новой страницы истории этой войны.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - подчеркнул командующий.

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Также Сырский отметил, что вместе с командирами частей и подразделений были приняты необходимые решения для продолжения оборонительной операции и просчитаны все возможные сценарии развития событий.

Кроме того, командующий отметил наградами бойцов и поблагодарил их за героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМПБр, 3 ОШБр, 5 ОШБ, 24 ОМБр, 56 ОМПБр.

Ситуация в городе-крепости Бахмуте - детали

Бахмут остается эпицентром боевых действий на фронте уже несколько месяцев подряд. Туда россияне бросают большинство имеющихся сил и техники, безуспешно пытаясь прорвать оборону украинских защитников и защитниц.

В течение последних недель украинской армии удалось продвинуться на несколько километров вглубь линии фронта на этом направлении, сделав невозможным взятие наших сил в кольцо.

Несмотря на то, что "вагнеровцы" заявляют о дефиците вооружения и живой силы, в украинском Минобороны советуют относиться к таким заявлениям с осторожностью. В ведомстве отметили, что, несмотря на такие заявления, оккупанты не отступают, а продолжают интенсивные обстрелы и штурмы, хоть и в большинстве случаев - безуспешные.

Боец с позывным "Грек" из 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода, который сейчас находится на Бахмутском направлении, рассказал, как на ситуацию на фронте повлиял разгром украинскими защитниками разгром российской 72-й механизированной бригады.