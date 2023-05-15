Он очень осторожно говорит о ситуации на Бахмутском направлении.

У бойца с позывным "Грек" из 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего Похода, который сейчас находится на Бахмутском направлении, спросили, как на ситуацию на фронте повлиял разгром украинскими защитниками разгром российской 72-й механизированной бригады.

В эфире телемарафона на канале 1+1 военный очень осторожно прокомментировал успехи ВСУ. "Относительно положительно повлиял... Есть определенные достижения в этом направлении, но они скромные. Есть успехи, но есть и сопротивление", - говорит "Грек".

Ведущая Маричка Падалко напомнила об информации о том, что были возвращены под контроль 17 кв. км территории. "Это относительно большое достижение", - комментирует военный.

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Сейчас, по его словам, на позициях россиян не наблюдается оперативной перегруппировки, ведутся артобстрелы. Их сопротивления, как зимой, пока нет.

"Грек" подтверждает внутреннюю борьбу между "вагнеровцами" и регулярными российскими военными:

"Отступают они очень дружно, сплоченно, поэтому это чувствуется. Есть такие " стычки "между регулярными военными РФ и "вагнеровцами".

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

На сегодня Бахмутское направление - самый горячий участок фронта, там бои не прекращаются. Но все же ВСУ удалось достичь там определенных успехов, несмотря на яростное сопротивление российских оккупационных войск.

В американском Институте изучения войны несколько дней назад сообщили, что украинским силам обороны удалось освободить почти 17 кв. км в районе Бахмута.

15 мая заместитель министра обороны Ани Маляр уточнила, что российские оккупанты подтягивают к окраинам Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. За город-крепость и его окрестности идут тяжелые бои.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

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