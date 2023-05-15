В ходе бешеных боев украинским воинам удалось уничтожить 149 оккупантов, еще 160 были взяты в плен.

За последние двое суток наши военные продвинулись до двух километров на Бахмутском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, про в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

По словам Череватого, за предыдущие двое суток нашим войскам удалось продвинуться от 50 метров до 2 километров на разных направлениях, несмотря на яростное сопротивление врага.

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"479 раз враг атаковал наши позиции, совершил 4 авианалета. В ходе боев нашим военным удалось уничтожить 149 оккупантов, ранить 160, а также взять в плен еще шестерых. Также были отбиты две вражеские боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля, три БПЛА, а также полевой склад с боеприпасами", - рассказал Череватый.

Ситуация под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, и назвал это первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Позже полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Вооруженным силам Украины удалось изменить ситуацию на этом направлении. По его мнению, перехват инициативы позволит нашим войскам перейти к более активным действиям на других направлениях.

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