Украинские ударно-разведывательные беспилотные комплексы "Сыч" продолжают уничтожать военные цели врага.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины сожгли российские пушки и средства связи.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Захватчикам-московитам снова неуютно и грустно - украинские ударно-разведывательные беспилотные комплексы "Сыч" продолжают уничтожать военные цели врага", - говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовали разведчики, показаны успешные огневые удары по замаскированным российским пушкам, укрытиям оккупантов и их средствам связи.

"Боевая работа операторов подразделения "Крылья", которое входит в Департамент активных действий ГУР МО Украины, продолжается. "Сычи" летают - борьба продолжается!" - отметили в ГУР.

Другие успешные операции ВСУ по уничтожению вражеского потенциала

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря беспилотники атаковали два важных военных объекта российских оккупантов в Рязани и Новороссийске.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что целями атаки дронов стали порт с военными кораблями в Новороссийске и авиабаза со стратегическими бомбардировщиками "Дягилево". "Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ. В Новороссийске атакован порт, в котором РФ базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины", - отметил Коваленко.

В то же время, 3 декабря в Запорожской области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган". В ходе ликвидации вражеских целей также удалось сжечь "УАЗы" оккупантов.

"Группа разведчиков в Запорожской области за день обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств, на которых передвигались оккупанты, а также российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". После поражения FPV-дроном во вражеской РСЗО сдетонировал боекомплект", - отметили в разведке.

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