Дроны атаковали порт и авиабазу РФ, - глава ЦПД

Речь идет об объектах в Новороссийске и Дягилево, где были слышны взрывы сегодня ночью.

В ночь на 4 декабря беспилотники атаковали два важных военных объекта российских оккупантов в Рязани и Новороссийске.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, целями атаки дронов стали порт с военными кораблями в Новороссийске и авиабаза со стратегическими бомбардировщиками "Дягилево".

"Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ. В Новороссийске атакован порт, в котором РФ базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины", - отметил Коваленко.

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Атака на Россию 4 декабря - что известно

В ночь на среду, 4 декабря, в Рязани прогремели взрывы в районе Дягилево. Там расположена военная авиабаза российской армии.

Кроме того, взрывы ночью слышали в Таганроге, Брянске и Новороссийске. По данным. В частности, DW со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрывы в Новороссийске были такими сильными, что дрожали дома.

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