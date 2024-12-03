Также группа разведки уничтожила ряд транспортных средств, на которых ездили оккупанты.

В Запорожской области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны и обнародовали видео поражения. В ходе ликвидации вражеских целей также удалось сжечь "УАЗы" оккупантов.

"Группа разведчиков в Запорожской области за день обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств, на которых передвигались оккупанты, а также российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". После поражения FPV- дроном во вражеской РСЗО сдетонировал боекомплект", - говорится в сообщении.

Операцию осуществили военные спецподразделения ГУР "Кабул 9".

Война в Украине: новости

ГУР активно работает над уничтожением сил врага и уже провело много успешных операций.

Украина проводит операцию по уничтожению техники и боеприпасов врага как на оккупированных территории нашей страны, так и на территории страны-агрессора. Также мишенью для Сил обороны Украины являются российские нефтеперерабатывающие предприятия, производства ВПК РФ. Одна из недавних - поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.

В ноябре дроны ГУР атаковали также нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

В начале ноября украинские дроны-камикадзе впервые поразили российские корабли в Каспийском море. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ).

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