Наша авиация нанесла ряд ударов по опорным пунктам врага.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили более 80 оккупантов, три склада с боеприпасами и пункт управления врага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны, а наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 рашиста, 4 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", 2 миномета 120-го калибра, 7 единиц авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходные мощные пушки "Пион", другая авто-бронетехника. Уничтожено 3 склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и 1 пункт управления в Каховском.

Контрнаступление ВСУ 2022 - важные новости

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа. Позже стало известно, что деоккупирована почти вся территория Харьковской области.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю ВСУ освободили от оккупантов десятки населенных пунктов.

6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба нашей армии - бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что с 1 числа наши воины в Херсонской области освободили 29 населенных пунктов.

По состоянию на 8 октября на украинской земле ликвидированы более 62 тыс. противников.

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