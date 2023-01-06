Экс-президент России возмущен заявлениями ряда европейских политиков о недопустимости такого перемирия.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался по поводу объявленного Путиным так называемого перемирия на Рождество и отказа Киева его соблюдать.

В своем Телеграмм-канале путинозаменитель заявил, что "украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник", но официальный Киев ее отверг.

Медведев сказал, что ему жалко людей, лишившихся возможности сходить в церковь. "А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", — написал замглавы Совбеза РФ, назвав украинцев "свиньями", а Запад - "свинопасами".

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Экс-президент России возмутился заявлениями ряда европейских политиков о недопустимости такого перемирия. "Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…", — написал он и упомянул главу МИД Германии Бербок.

Путин объявил "перемирие" на Рождество

Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 числа.

У Зеленского отказались от предложенного Россией "временного перемирия" и назвали его лицемерием. Для установления перемирия путинские военные должны уйти с украинских земель.

Американские аналитики предполагают, что Путин объявил так называемое перемирие на Рождество, чтобы очернить защитников Украины, поскольку они не перестанут бороться за свою землю.

Госдеп США считает заявление российского диктора Владимира Путина о "перемирии" на Рождество циничным и направленным на то, чтобы собраться силами для новых атак.

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