За минувшие сутки, 3 июля, российские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь среди военных ВСУ нет.
Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, возле населенного пункта Невельськое вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Песков враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Катериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра, 4 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Украинские подразделения открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
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