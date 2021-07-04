Украинские подразделения открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

За минувшие сутки, 3 июля, российские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь среди военных ВСУ нет.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, возле населенного пункта Невельськое вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В районе Новотошковского враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Светлодарска оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Песков враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Катериновка враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

По состоянию на 7 часов утра, 4 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

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Автор: Дмитрий Захаров