За сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке ООС 19 февраля.
Огонь враг открывал в районе Шумов, Пивденного и Майорска. Применялись автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
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