Обстрелы продолжились и сегодня.

В районе проведения Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, ранен боец ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Враг стрелял в районе населенных пунктов Авдеевка, Зайцево, Талаковка, Новоселовка, Водяное, Новгородское, Луганское, Новотошковское. Применялись станковые и ручные противотанковые гранатометы, 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП, стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сводке.

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С начала текущих суток враг один раз нарушил перемирие, обстреляв позиции ВСУ из 120-мм минометов вблизи Песок.

ВСУ открывали ответный огонь.

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Автор: Юрий Годован