В районе проведения Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, ранен боец ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
Враг стрелял в районе населенных пунктов Авдеевка, Зайцево, Талаковка, Новоселовка, Водяное, Новгородское, Луганское, Новотошковское. Применялись станковые и ручные противотанковые гранатометы, 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП, стрелковое оружие.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сводке.
Читайте такжеНа Донбассе погиб боец ВСУ со Львовщины
С начала текущих суток враг один раз нарушил перемирие, обстреляв позиции ВСУ из 120-мм минометов вблизи Песок.
ВСУ открывали ответный огонь.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Урегулирование ситуации на Донбассе: названы два пути для Украины
- На границе с ОРДЛО заметили российский фургон с "грузом 200"
- РФ прорабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова – Зеленский
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram