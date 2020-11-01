Украинские военные не стали отвечать на провокацию.

За минувшие сутки, 31 октября, боевики РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Читайте такжеСтали известны имена двух погибших на Донбассе военных

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, недалеко от населенного пункта Зайцево противник произвел одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ они не применили.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров