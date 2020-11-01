За минувшие сутки, 31 октября, боевики РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, недалеко от населенного пункта Зайцево противник произвел одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ они не применили.
С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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