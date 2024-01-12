Великобритания не отступит от поддержки Украины, подчеркнул британский премьер.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак уверен, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что сможет продержаться в войне дольше, чем Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сунак сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сунак подчеркнул, что из Киева посылает послание от имени британского народа и союзников в мире о том, что Украина не осталась в одиночестве. "Украина никогда не будет в одиночестве. Путин, возможно, думает, что может дольше продержаться за нас, но он ошибается. Мы будем выступать на вашей стороне сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется", - сказал Сунак.

Премьер Британии подчеркнул, что эта война касается права Украины на самооборону и определения собственного будущего. Он сказал, что историческим выбором украинского народа является быть независимой демократией в сердце Европы.

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"Ваше стремление к свободе вдохновило и задело британский народ. И для свободных государств нашего мира - помощь для Украины - это также инвестирование в нашу собственную коллективную безопасность", - сказал Сунак.

"Потому что если Путин выиграет в Украине - он там не остановится. И наши оппоненты во всем мире верят, что у нас нет ни терпения, ни ресурсов для долгих войн. Поэтому, отступлением сейчас, мы подбодрим не только Путина, но и его союзников в Северной Корее, Иране и других местах. Именно поэтому, Соединенное Королевство и свободный мир продолжат выступать на стороне Украины, как мы это делали с самого начала этой войны", - подчеркнул Сунак.

Риши Сунак в Киеве - сегодня надо знать эти важные новости

12 января стало известно, что глава правительства Британии совершил неанонсированный визит в столицу Украины. Во время визита чиновник, в частности, анонсировано предоставление украинскому государству пакета военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и поставку крупнейшей в истории партии дронов.

Также стало известно, что украинская и британская стороны подписали историческое соглашение насчет безопасности. В частности, документ предусматривает быстрое предоставление Киеву Лондоном необходимой помощи в случае атаки РФ в будущем.

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