Власти считают, что это ничто иное, как ИПСО.

Авторитетное издание The Times опубликовало информацию относительно пребывания 10 тысяч российских военных на границах с Сумской областью. Тамошняя ОВА отреагировала на эту информацию, отметив, что это неправда.

"Информация о 10 тысячах российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодня, по информации военных, ударной группировки врага на границе с Сумщиной не зафиксировано", - говорится в заявлении ОВА на официальной странице в Facebook.

В частности облгосадминистрация сообщила, что подала иск к правоохранителям:

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"Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы относительно проверки источника этих данных.

По предварительной информации, это не что иное как ИПСО. Будьте бдительными! И доверяйте только официальным источникам", - добавляет пресс-служба Сумской ОВА.

Как отметило издание The Times, источником такой информации был старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Андрей Гулаков. Именно он рассказал, как видят ситуацию украинские военные из собственных окопов.

Ситуация на фронте сегодня

В институте исследования войны сообщили, что реальные военные успехи бегут от оккупантов.

Потери оккупантов превысили отметку в 140 тысяч человек. В том числе за минувшие сутки ликвидировано еще 800 россиян.

Генштаб сообщил, где ВСУ отбили атаки врага за минувшие сутки.

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