Это самая большая концентрация, которая когда-либо была в этой точке.

Защитники, работающие на страже Сумской области, сообщили о крупной группировке войск в России вблизи с регионом.

"По ту сторону границы с суммами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", — передает The Times слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова.

Кроме этого Гулаков добавил, что россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это является показателем, что рашисты планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск вблизи границы с Украиной "для учений" было блефом.

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Отмечается, что украинские военные увидели, как россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязь мешала оккупантам оперативно продвигаться.

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