Украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области.

Информация, распространяемая в социальных сетях относительно продвижения подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

Об этом заявили в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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"Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны. Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом, отмечает Генштаб, враг несет значительные потери в живой силе.

Командованием Вооруженных Сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами.

"Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области", - подчеркнули в штабе.

Как отмечается, враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе. Граждан просят доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Что еще известно о ситуации вокруг Сумщины

Как сообщал УНИАН, вчера представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на Сумщине россияне используют различную тактику для того, чтобы проникнуть на территорию. По его словам, там действуют как штурмовики, так и диверсионные группы (ДРГ). Враг хочет расширить свою зону влияния на приграничные Сумщины.

Как известно, с Сумщины идет главный логистический путь для ВСУ, которые участвуют в Курской операции. Недавно российские войска вошли в Суджу Курской области, ВСУ вышли из города на другие позиции. По информации военных экспертов, Курская операция продолжается, украинские силы все еще контролируют часть российской территории, там продолжаются бои.

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