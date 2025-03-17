На севере Сумской области фиксируются активные действия диверсантов.

На Сумщине россияне используют различную тактику для того, чтобы проникнуть на территорию Украины. По данным представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, там действуют как штурмовики, так и диверсионные группы (ДРГ).

"Враг применяет различные тактики для того, что попытаться заходить на нашу территорию", - сказал Демченко в эфире телемарафона.

В частности, на направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка оккупанты применяют малые штурмовые группы для того, чтобы максимально накопить свои силы на территории Украины и расширить зону боевых действий. Как пояснил пограничник, этот участок границы касается непосредственно Курщины (РФ).

Видео дня

"В направлении Новенького, Журавки враг применяет малые штурмовые группы, которые уничтожаются украинскими военными еще на подступах к границе, или на территории Украины, если оккупанты успели на нее зайти", - уточнил спикер.

Кроме того, продолжаются попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Более активные такие действия мы фиксируем на севере Сумской области", - объяснил Демченко.

В то же время, по его словам, и для других участков границы с Россией в пределах Сумщины есть риск попыток захода ДРГ. Одну из них еще на подступе к границе обнаружили фактически в Сумском районе, но это другой участок, который не имеет отношения к событиям на Курщине.

Пограничник добавил, что задачи российских ДРГ отличаются от штурмовых групп, которые действуют в районе приграничья с Курщиной. Диверсионные группы пытаются разоблачить расположение Сил обороны, или нанести поражение по позициям ВСУ собственными силами, или минировать местность.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, что российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине (РФ), однако попадают в "мясорубку".

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, пограничники фиксируют попытки малых штурмовых групп противника подойти к границе, зайти на территорию Украины, и, используя особенности местности, максимально глубоко, насколько могут, проникнуть в Сумскую область. На украинской территории оккупанты хотят закрепиться, чтобы в дальнейшем дождаться таких же групп для подкрепления и наращивания боевых возможностей.

Вас также могут заинтересовать новости: