На Сумщине россияне используют различную тактику для того, чтобы проникнуть на территорию Украины. По данным представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, там действуют как штурмовики, так и диверсионные группы (ДРГ).
"Враг применяет различные тактики для того, что попытаться заходить на нашу территорию", - сказал Демченко в эфире телемарафона.
В частности, на направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка оккупанты применяют малые штурмовые группы для того, чтобы максимально накопить свои силы на территории Украины и расширить зону боевых действий. Как пояснил пограничник, этот участок границы касается непосредственно Курщины (РФ).
"В направлении Новенького, Журавки враг применяет малые штурмовые группы, которые уничтожаются украинскими военными еще на подступах к границе, или на территории Украины, если оккупанты успели на нее зайти", - уточнил спикер.
Кроме того, продолжаются попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп.
"Более активные такие действия мы фиксируем на севере Сумской области", - объяснил Демченко.
В то же время, по его словам, и для других участков границы с Россией в пределах Сумщины есть риск попыток захода ДРГ. Одну из них еще на подступе к границе обнаружили фактически в Сумском районе, но это другой участок, который не имеет отношения к событиям на Курщине.
Пограничник добавил, что задачи российских ДРГ отличаются от штурмовых групп, которые действуют в районе приграничья с Курщиной. Диверсионные группы пытаются разоблачить расположение Сил обороны, или нанести поражение по позициям ВСУ собственными силами, или минировать местность.
Ситуация на Сумщине - последние новости
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, что российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине (РФ), однако попадают в "мясорубку".
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, пограничники фиксируют попытки малых штурмовых групп противника подойти к границе, зайти на территорию Украины, и, используя особенности местности, максимально глубоко, насколько могут, проникнуть в Сумскую область. На украинской территории оккупанты хотят закрепиться, чтобы в дальнейшем дождаться таких же групп для подкрепления и наращивания боевых возможностей.