На приграничье Сумщины заходят вражеские ДРГ, но их выбивают оттуда.

Вблизи границы с Сумской областью сконцентрировано большое количество российской армии, которая была брошена на Курскую область. Об этом сказал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона.

"Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и раньше, но не видели признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий. Конечно, если изменилась ситуация на сопредельной территории - на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились именно к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы", - отметил он.

Мысник отметил, что задача Сил обороны - максимально укрепить нашу систему обороны и продолжать выполнять боевые задачи как в Курской области, так и на границе Украины.

Видео дня

Мысник рассказал также, что на территорию Сумщины вблизи границы с РФ периодически заходят малые вражеские группы пехоты, в основном на флангах, где есть накопление оккупантов.

По его словам, с помощью этих ДРГ враг пытается проверить украинскую оборону, но украинским военным удается своевременно их выявлять и уничтожать.

"У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть есть есть все возможности, чтобы прекращать эту деятельность", - сказал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск".

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отметил, что российская армия готовится к наступлению на Сумщину, в том числе, чтобы окружить подразделения ВСУ. Он добавил, что пока трудно сказать, насколько сложно будет удержать линию приграничья, потому что тактика врага неизвестна.

Попович отмечает, что российские войска готовятся к попытке пересечь границу в Сумской области. По его словам, на данный момент угрозы для города Сумы нет, но сумскому пограничникам надо готовиться к боям.

Вас также могут заинтересовать новости: