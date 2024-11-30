По словам Свитана, сейчас Сухопутные войска являются основной движущей силой на поле боя.

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ является однозначным усилением в руководстве одного из важнейших звеньев украинской армии. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Драпатый - настоящий боевой генерал, который воюет непосредственно уже 10 лет, в 2014 году он был командиром взвода 72 ОМБр. Тогда оккупанты пытались захватить здание МВД в Мариуполе и заручились поддержкой пророссийски настроенного населения, которые построили в городе баррикады. Через одну из таких прорвался Драпатый на БМП, эти кадры облетели весь мир и стали легендарными.

"Его последние действия по решению Харьковской проблемы в мае показали организаторские способности этого генерала. Сейчас Сухопутные войска, пока авиация не набрала мощь, являются основной движущей силой на поле боя, и их командующий многое решает", - подчеркнул Свитан.

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Назначение Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал генерал-майор Михаил Драпатый. Он успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.

В начале войны РФ против Украины Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Именно он командовал операцией по прорыву в Маруиполь в мае 2014 года.

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