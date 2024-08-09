За все время россияне изготовили около 150-160 таких самолетов.

У Украины есть три стратегических компонента на территории РФ, по которым Силы обороны регулярно наносят удары, сообщил в эфире телемарафона авиационный эксперт Константин Криволап.

"Это нефтегазовый комплекс, средства ПВО и аэродромы. И мы постоянно это поражаем. С 20 июля мы перешли к серийным атакам российских аэродромов. Началось с Миллерово, потом Морозовск раз и второй, Курск, Белгород. Одновременно были нанесены удары по трем аэродромам стратегической авиации - Оленья, Энгельс-2, Дягилево. Главная здесь не сама процедура поражения, а истощение всей системы - с точки зрения логистики, пилотов, технического персонала", - объясняет Криволап.

Он также отметил, что важным также является поражение Силами обороны российских складов с боеприпасами и обслуживающих локаций на аэродромах.

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"Если смотреть, куда деваться этим российским самолетам Су-34, а это именно те бомбардировщики, которыми бомбят нашу линию боестолкновения, наши города. Основная задача - отогнать их подальше от наших границ. А дальше им деваться особо некуда", - добавил Криволап.

Он также рассказал, какое количество Су-34 есть на вооружении в России.

"Общее количество - за все время было произведено около 150-160 единиц самолетов. Более 30 - подтверждено поражение этих самолетов. По моему мнению, сейчас у россиян осталось около 80 этих самолетов. Другие повреждены, в ремонтах и тому подобное. Это очень серьезное поражение", - отметил эксперт.

Удары по российским аэродромам: последние новости

Накануне стало известно, что в ночь на 9 августа дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появились видео горящего объекта, были слышны звуки взрывов. Из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим чрезвычайного положения и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов.

Впоследствии источники УНИАН сообщили, что на пораженном украинскими дронами российском аэропорту "Липецк-2" детонируют склады, на которых хранится более 700 управляемых авиабомб.

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