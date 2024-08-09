В то же время, большинство российских самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2", до удара украинскими дронами, взлететь не успели.

На пораженном украинскими дронами российском аэродроме "Липецк-2" детонируют склады, на которых хранится более 700 управляемых авиабомб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники. В частности, этой ночью Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

По данным источников, на аэродроме находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Видео дня

В то же время, после удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Как отмечают источники, большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбить КАБами украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удар по Липецкой области

Как сообщал УНИАН, этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появились видео горящего объекта, были слышны звуки взрывов. Из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа (РФ) вводят режим чрезвычайного положения и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России. Отмечается, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.

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