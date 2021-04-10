При этом Таран подчеркнул, что Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий.

Министр обороны Андрей Таран считает, что РФ наращивает свои войска возле украинской границы и в оккупированном Крыму с целью усиления давления на Украину и демонстрации готовности к применению силы.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованной управлением информации и прессы Министерства обороны Украины.

По словам Тарана, российские пропагандисты разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению.

«Милитаризация» информационного пространства, заявления о возобновлении боевых действий и видео эшелонов военной техники Российской Федерации в направлении районов вблизи государственной границы Украины должны посеять панику среди населения Украины, запугать мировое сообщество.

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При этом министр высказал мнение, что настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины.

«Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью Российской Федерации относительно Украины остается ее возвращения под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития», - добавил Таран.

По его мнению, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки на Донбассе, так и обвинение Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ.

При этом Таран отметил, что Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий.

«Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь «братской любви» Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Разожжённые Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», - сказал он.

По словам Тарана, совместные усилия военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают РФ от полномасштабных боевых действий, однако, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать.

«Прежде всего это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом», - подчеркнул министр.

По его словам, РФ должна понимать, что любая активизация агрессии и эскалация ситуации безопасности будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества.

«Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе», - убежден министр обороны.

Он напомнил, что за последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, что было засвидетельствовано предоставлением стране статуса партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года.

«Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году. Это является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», - подытожил Таран.

Обострение ситуации на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировку личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Виктория Токарева