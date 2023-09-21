Ступак напомнил, что месяц назад западные медиа писали, что, мол, "все у украинцев плохо, нет продвижения, ничего не движется".

Военный эксперт Иван Ступак рассказал, чего ожидать в ближайшие месяц-два на фронте в украинско-российской войне.

"У нас есть цель дойти до определенной отметки, после которой мы морально получим какую-то сатисфакцию. Мол, у нас есть движение, идем дальше. В начале года такой сатисфакцией видели Азовское море. Сейчас, думаю, даже Токмак будет большим достижением. Но такие достижения убеждают наших западных коллег помогать больше", - сказал он в интервью УНИАН.

Эксперт напомнил, что месяц назад западные медиа писали, что, мол, "все у украинцев плохо, нет продвижения, ничего не движется".

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"А только стало известно о Работино, о левом берегу Херсонской области, появилась информация об Опытном, и я заметил, что уже нет в западной прессе таких публикаций. Инсайдеры уже молчат. Или говорят, что на столе президента Байдена уже есть исполнительный приказ на передачу ATACMS... Поэтому, процесс продолжается, продвижение является постепенным, и, когда есть продвижение, сразу есть желание передать Украине оружие", - пояснил Ступак.

По его словам, россияне сейчас ищут боеприпасы для усиления своей экспансии. Ищут в Северной Корее, в Иране.

"Это не от хорошей жизни Сергей Шойгу ездит по отсталым странам.Кроме того, они будут адаптироваться и увеличивать круг объектов для обстрелов инфраструктуры, будут менять географию. В частности, могут переходить на "более слабые" украинские регионы, где меньше ПВО. Предполагаю, они намеренно будут бить по топливной, тепловой, газовой инфраструктуре там, где не хватает ПВО, а затем запускать в социальных сетях, в том числе из-за украинских крыс дезинфомрацию, что "Киев закрыл себя от регионов, Зеленский себя с семьей защищает, потому что там куча ПВО, а для простых людей не хватает". Также могут распространять что-то о мобилизации, мол, "видите, воюют только бедные люди, потому что богатые, у кого есть деньги, все откупились". То есть Россия продолжит попытки создать в Украине внутреннее напряжение, большое социальное недовольство, и спровоцировать Майдан 3.0 под российским флагом", - сказал аналитик.

Он предполагает, что этим алгоритм действий россиян не исчерпывается.

"Мне кажется, они так будут размышлять. Будут ждать выборов в Соединенных Штатах с надеждой на победу Дональда Трампа, и пытаться расшатать в Украине ситуацию с середины", - добавил Ступак.

Война в Украине - новости с фронта

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов.

Российские оккупанты в течение суток вели наступательные действия на нескольких направлениях фронта, но силы обороны успешно отразили все атаки. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

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