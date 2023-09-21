ВСУ отбили атаки врага на Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Российские оккупанты в течение суток вели наступательные действия на нескольких направлениях фронта, но Силы обороны успешно отразили все атаки. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шейковки Харьковской области, обстрелял из артиллерии и минометов районы более 10 населенных пунктов.

В то же время на Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Дубрава Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

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"На Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области.

Кроме того, на Шахтерском направлении силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львов, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - заявили в Генштабе.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения. Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работино в Запорожской области. На Бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, но успехов не имел.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В частности, за прошедшие сутки враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

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