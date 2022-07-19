В результате обстрела российскими войсками Николаева ранены два человека.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, около 17:15 российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район Николаева.

"В основном попали в частный сектор - повреждены окна и крыши в частных домах", - сообщил мэр.

"По состоянию на 22:00 известно о двух раненых - женщине и мужчине. Их забрала скорая", - отметил Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 июля российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Вражеские ракеты попали в автосалон и салон продаж сельхозтехники.

Тем временем председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обещает заплатить 100 долларов тому, кто обнаружит и сообщит о корректировщиках вражеских ударов по области.

"Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика. Чтобы выявить реального человека, который наводит... Можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают русским. Поэтому это будет оплачено. Ищите, ребята", - отметил он.

Напомним, что ранее в Николаеве арестовали мужчину, который корректировал вражеский ракетный удар по оборонному предприятию в городе.

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