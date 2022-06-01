Россия заявила о готовности к подписанию мирного соглашения

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины Россия заявила о том, что готова к переговорам с Украиной для достижения мирного соглашения.

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева", - сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика в Мапуту.

Война в Украине:

24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории.

12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за 16 дней полномасштабной войны России против Украины погибли 1300 украинских военных.

1 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронте погибают от 60 до 100 украинских военных. Он отметил, что ранения получают каждый день еще 500 бойцов.

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