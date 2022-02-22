Генсек НАТО говорит, что такое развитие событий предполагалось ранее.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг прокомментировал согласие Совета Федерации РФ, которое позволило президенту Владимиру Путину применить российскую армию за пределами России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Запрос, чтобы получить разрешение на применение сил за пределами территории России, лишь усиливает модель принятия решений и действий России на протяжении последних месяцев, что привело к наиболее опасному моменту для нашей безопасности за десятилетия. И это всего лишь еще один шаг. Я думаю, что мы должны вспомнить, что на самом деле НАТО и страны-члены предупреждали этой осенью, что мы видели военное наращивание России, и планы достижения такого уровня российских сил вокруг Украины, который есть сейчас", - прокомментировал Столтенберг.

Генсек убеждает, что такой шаг спрогнозировали еще "много месяцев назад".

"Потом Россия сделала то, чего мы ожидали и о чем мы предупреждали. Они значительно усилили свое военное присутствие в Украине и вокруг нее", - добавил Столтенберг.

Также он сказал, что это сочетается с российской риторикой и всеми подставными операциями под "чужим флагом", которые направлены на попытки создать предпосылки для наступления, а также признанием "Л/ДНР".

"Все это добавляется к модели угроз и агрессивного поведения и разрешения на применение силы за пределами российской территории", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что это фундаментально не меняет позицию НАТО.

"Мы продолжаем призывать Россию отступить и не продолжать наращивание, как это мы видели в последние недели, и также участвовать в реальных дипломатических усилиях", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что Альянс готов к разговору.

Комментируя возможность того, что Россия признает "суверенитет" над теми частями Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины, Столтенберг сказал:

"Мы видели немного неоднозначные сигналы из Москвы относительно того, признали ли они территорию между российской границей и линией соприкосновения, признали ли за "Донецкой и Луганской Народными Республиками" всю территорию областей. Но в любом случае, этот шаг меняет ситуацию. Это еще больше усиливает угрозы и нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Лишь тот факт, что они признали эти образования как "независимые государства". И это является причиной, почему мы это четко осудили, и приветствуем санкции, которые союзники НАТО сегодня в разных форматах решили применить".

Столтенберг добавил, что приветствовал решение Германии остановить процесс сертификации проекта "Северный поток-2".

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что "пока не собираются" вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.

В то же время журналисты и очевидцы сообщают, что в ночь на 22 февраля россияне перебросили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков через несколько часов после выступления российского президента Владимира Путина и признания им "ЛДНР".

Также 22 февраля Совет Федерации России одобрил использование войск РФ за пределами страны. Ранее депутатов об этом попросил президент РФ Владимир Путин.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних.

Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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