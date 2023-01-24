Йенс Столтенберг сказал, что сегодня обсудил с немецким министром вопросы боевых танков.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объяснил важность предоставления танков западного производства для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Боевые танки, несомненно, важны как для отражения российских наступлений, так и для того, чтобы Украина вернула территорию, выиграла и победила как суверенное и независимое государство в Европе", - сказал Столтенберг.

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В то же время, по его словам, надо понимать, что союзники уже решили предоставить боевые танки (Великобритания предоставит танки Challenger 2 - УНИАН) и больше бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.

"То, что нам надо - это более тяжелое и современное вооружение. Это как раз то, что союзники уже объявили, что доставят. Германия объявила о поставках боевых машин пехоты Marder. Соединенные Штаты решили доставить много боевых машин пехоты Bradley и боевые бронированные машины Stryker, и другие виды бронированной техники. Канада и другие союзники также увеличивают поставки различных типов бронированной техники, и в частности боевых машин пехоты", - сказал Столтенберг.

"Некоторые наши союзники уже доставили боевые танки, в том числе некоторые наши восточные союзники. Франция объявила, что доставит легкие боевые танки и Соединенное Королевство объявило, что доставит современный основной боевой танк Challenger 2", - сказал Столтенберг.

"Если все это собрать вместе, и объявление Германии и других союзников о широком спектре различных типов бронетехники для Украины - это огромный дополнительный вклад в боевые способности Украины. Это срочно и это важно, поскольку Россия готовит новые наступления. Мы должны создать возможность для украинцев вскоре или быстро быть способными отразить эти наступления и освободить их территорию", - сказал Столтенберг.

Также он сказал, что сегодня обсудил с немецким министром вопросы боевых танков.

"Консультации между союзниками продолжатся, и я уверен, что мы получим решение в скором времени", - сказал Столтенберг.

Передача танков Украине: подробности

20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал ее участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.

По словам Остина, решение о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard пока нет, как и американских танков M1 Abrams.

23 января вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать возможность отправки другими странами-членами Евросоюза танков Leopard 2 в Украину.

Сегодня, 24 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотя решение о передаче основных боевых танков Leopard 2 для Украины еще не принято, но союзники уже могут начинать учения украинских военных.