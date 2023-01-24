Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объяснил важность предоставления танков западного производства для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
"Боевые танки, несомненно, важны как для отражения российских наступлений, так и для того, чтобы Украина вернула территорию, выиграла и победила как суверенное и независимое государство в Европе", - сказал Столтенберг.
В то же время, по его словам, надо понимать, что союзники уже решили предоставить боевые танки (Великобритания предоставит танки Challenger 2 - УНИАН) и больше бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.
"То, что нам надо - это более тяжелое и современное вооружение. Это как раз то, что союзники уже объявили, что доставят. Германия объявила о поставках боевых машин пехоты Marder. Соединенные Штаты решили доставить много боевых машин пехоты Bradley и боевые бронированные машины Stryker, и другие виды бронированной техники. Канада и другие союзники также увеличивают поставки различных типов бронированной техники, и в частности боевых машин пехоты", - сказал Столтенберг.
"Некоторые наши союзники уже доставили боевые танки, в том числе некоторые наши восточные союзники. Франция объявила, что доставит легкие боевые танки и Соединенное Королевство объявило, что доставит современный основной боевой танк Challenger 2", - сказал Столтенберг.
"Если все это собрать вместе, и объявление Германии и других союзников о широком спектре различных типов бронетехники для Украины - это огромный дополнительный вклад в боевые способности Украины. Это срочно и это важно, поскольку Россия готовит новые наступления. Мы должны создать возможность для украинцев вскоре или быстро быть способными отразить эти наступления и освободить их территорию", - сказал Столтенберг.
Также он сказал, что сегодня обсудил с немецким министром вопросы боевых танков.
"Консультации между союзниками продолжатся, и я уверен, что мы получим решение в скором времени", - сказал Столтенберг.
Передача танков Украине: подробности
20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал ее участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.
По словам Остина, решение о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard пока нет, как и американских танков M1 Abrams.
23 января вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать возможность отправки другими странами-членами Евросоюза танков Leopard 2 в Украину.
Сегодня, 24 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотя решение о передаче основных боевых танков Leopard 2 для Украины еще не принято, но союзники уже могут начинать учения украинских военных.