По его словам, НАТО выступает в единстве и будет сотрудничать.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что разногласий между союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО) в вопросе поставки боевых танков для Украины нет.

"Часто можно услышать, что между союзниками не хватает единства, или что Германия изолирована. Но это совсем не так. Я призываю всех, и я дал четко понять на нашей встрече "Рамштайн", не создавать впечатления, что между союзниками есть разногласия. Есть некоторые партнеры, которые до сих пор анализируют свои решения, и другие партнеры, которые хотят двигаться быстрее, но мы не разделены. Поэтому это процесс, который продолжается", - подчеркнул Писториус на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он сказал, что НАТО выступает в единстве и будет сотрудничать.

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Танки Leopard 2 для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал всех участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.

В то же время Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства Украине. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к их поставкам в Украину.

Также Писториус возразил, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard 2 в Украину привязано к тому, чтобы аналогичный шаг с поставкой танков M1 Abrams сделали Соединенные Штаты.

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