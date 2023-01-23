Германия не будет препятствовать другим странам отправлять танки, если они решат это сделать.

Германия не будет блокировать возможность отправления другими странами-членами Евросоюза танков Leopard 2 в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Высокий представитель ЕС привел слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что "Германия не препятствует другим странам делать это".

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"Другие страны, желающие экспортировать танки Leopard, могут это делать. Германия не блокирует экспорт танков Leopard", - отметил Боррель.

По его словам, сегодня на Совете ЕС состоялся обмен мнениями по этому поводу, но координационная работа происходит в рамках заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн").

Боррель сказал, что тема танков важна, но надо учитывать все обязательства, озвученные на крайней встрече "Рамштайн" с целью повышения военной поддержки Украины с помощью многих других средств.

"То, что я услышал после всех обсуждений, похоже, что Германия не собирается запрещать экспорт этого вооружения (танков - УНИАН), если некоторые страны-члены ЕС, имеющие их, захотят отправить (в Украину)", - добавил глава европейской дипломатии.

Передача танков Leopard Украине: подробности

20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал ее участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства в Украину. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к их поставки в Украину.

Также Писториус возразил, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard 2 в Украину привязано к тому, чтобы аналогичный шаг с поставкой танков M1 Abrams сделали Соединенные Штаты.

По словам Остина, решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет препятствовать Польше, если и решит отправить танки Leopard 2 в Украину. Хотя, заметила Бербок, Польша не обращалась к Германии с просьбой о разрешении отправить танки в Украину.