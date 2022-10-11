Президент России может сам себя убить, считает советник главы Министерства внутренних дел.

Есть несколько вариантов будущего, которое ожидает президента РФ Владимира Путина, - после государственного переворота его может разодрать толпа, возможна физическая ликвидация кем-то из близких, возможно пожизненное заключение.

Российский лидер также может покончить жизнь самоубийством, как это сделал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

"Я вам предвижу будущее Путина. Мне рисуются такие варианты. Первое: его раздерет толпа после переворота. Второе: его уничтожит кто-то из его близких, просто физически ликвидирует... ", - отметил собеседник.

Видео дня

Геращенко добавил, что глава России также может оказаться на скамье подсудимых международного трибунала и получить суровый приговор - пожизненное заключение.

"...Он (Путин - Ред.) или не умрет своей смертью, или всю жизнь будет находиться на пожизненном заключении. Я других вариантов не вижу. Может, это будет не через месяц, не через полгода, не через год. Но это будет обязательно", - считает советник министра.

Что натворил Владимир Путин - важные новости

Владимир Путин объявил "спецоперацию" России против Украины якобы с целью денацификации и демилитаризации нашего государства. На самом же деле, 24 февраля началась полномасштабная война между Украиной и РФ.

Российские военные атаковали военные и гражданские объекты и убивали мирных жителей. Ряд государств, в частности, Канада, Эстония, Латвия и Ирландия признали действия РФ в Украине геноцидом.

В начале сентября Путин публично признал, что сознательно напал на украинское государство. После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров Украины поддержать создание трибунала по делу о совершении агрессии против нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: