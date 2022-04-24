При Министерстве ветеранов будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами.

Статус участника боевых действий в Украине получат только те добровольцы, которые непосредственно участвовали в боях.

Об этом сообщается на сайте Министерства ветеранов.

Как сказала глава Минветеранов Юлия Лапутина, когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса участника боевых действий с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине.

Однако, согласно Порядку предоставления статуса, его получат те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

При министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами.

Ранее Верховная Рада приняла закон, согласно которому все добровольцы будут признаны ветеранами войны. Этот статус подразумевает целый спектр льгот.

Как сообщал УНИАН, добровольцев терробороны на освобожденных от оккупантов территориях призывают сосредоточить оружие в местах его хранения.