Его можно будет брать на тренировки и получать при необходимости.

Добровольцев терробороны на освобожденных от оккупантов территориях призывают сосредоточить оружие в местах его хранения.

Об этом в своем обращении к добровольцам Сил ТрО и командиров ДФТГ заявил командующий Силами Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкина.

"Я обращаюсь к ребятам, которые с началом широкомасштабного вторжения России на нашу землю, взяли в руки оружие. ... Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. С оружием в руках вы освобождали север Украины от российских оккупантов, и сейчас воюете за юг и восток Украины. ВСУ и ваши общины высоко ценят вашу храбрость и преданность. Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах время сосредоточить оружие в определенных местах хранения", - сказал он.

Галушкин добавил, что бойцы теробороны будут иметь доступ к отданному на хранение оружию.

"Вы будете ухаживать за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения заданий. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага - российских войск. Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность", - говорится в обнародованном обращении.

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