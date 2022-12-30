В 2022-м противовоздушная оборона государства стала сильнее, чем когда-либо.

В этом году Украина смогла не только сберечь свою противовоздушную оборону от уничтожения оккупантами, но и усилить ее. ПВО стала наиболее мощной за всю историю, а в 2023-м работа в этом направлении продолжится. Украинская защита неба может стать самой сильной в Европе.

Об этом во время традиционного обращения к жителям государства рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил: "В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону — мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет не только гарантией безопасности для нашего государства, но и для континента".

По словам Зеленского, усиление противовоздушной обороны страны обсуждалось на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Оно стало 45-м и последним в 2022 году.

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ПВО для Украины: последняя информация

В рамках визита Зеленского в Вашингтон 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он включает одну батарею ЗРК Patriot.

Командующий Воздушными силами ВСУ уже подготовил список людей, которые будут обучаться применению упомянутой системы ПВО. Тренировки пройдут в ускоренном режиме и займут полгода, хотя в стандартных условиях они длятся в два раза дольше.

Лидеры стран "Большой семерки" в середине декабря пообещали передать больше систем ПВО для Украины.

США вместе с союзниками работают над переброской зенитно-ракетных комплексов NASAMS из государств Ближнего Востока в Украину. Системы должны отправить в течение 3-6 месяцев.

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