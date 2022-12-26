Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство Соединенных Штатов разработало специальный план для подготовки украинских военных к работе на комплексах Patriot. Она пройдет в ускоренном режиме.
В интервью Associated Press глава украинского МИД отметил, что систему начнут применять в Украине раньше, чем через шесть месяцев. При этом обычно подготовка военных к работе с зенитно-раектным комплексом Patriot длится около года.
Кулеба также добавил, что он "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США, который состоялся 21 декабря 2022 года.
Передача систем Patriot Украине
21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него войдут и зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина работает с Соединенными Штатами Америки над выделением дополнительных ЗРК Patriot. В Конгрессе после визита президента Владимира Зеленского активизировался процесс принятия решений в пользу нашего государства.
При этом аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн считает, что украинские военнослужащие смогут начать использовать предоставленные США комплексы ПВО Patriot не раньше конца весны 2023 года.