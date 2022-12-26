Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что обучение военных может занять несколько месяцев.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже подготовили список военных, которые будут учиться тому, как пользоваться американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

"У командующего Воздушных сил, генерала Олещука (Николай Олещук - УНИАН), уже есть список людей, которые могут в ближайшее время направиться на обучение на этот комплекс. Возможно, с Patriot будет дольше, несколько месяцев, возможно, займет. Потому что техника сложная, дорогостоящая, и нужно подготовить специалистов, которые должны досконально овладеть ею, и потом обучать других эксплуатировать этот комплекс", - сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Также Игнат добавил, что раньше украинским военным понадобилось несколько недель, чтобы освоить немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T и норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, которые уже сегодня защищают Украину.

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США передадут Украине ЗРК Patriot - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил перед обеими палатами Конгресса.

Накануне США объявили о выделении Украине новой оборонной помощи на общую сумму в 1,85 млрд долларов. В пакет вошли комплексы Patriot и снаряды для них.