Также лидеры стран "Большой семерки" призывают Россию прекратить атаковать Украину и вывести все войска с украинской территории.

Лидеры страны "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) обещают предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения срочных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным вниманием на обеспечении Украины системами и способностями противовоздушной обороны", - отмечается в заявлении.

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Также лидеры "Большой семерки" заявили о решительном осуждении продолжения захвата и милитаризации Россией украинской Запорожской АЭС, хищения и злоупотребления в отношении украинского персонала станции, и умышленной дестабилизации ее операций. Они заявили о поддержке усилий Международного агентства по атомной энергии в отношении создания зоны безопасности и охраны вокруг Запорожской АЭС.

"Агрессивная война России должна прекратиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств, что Россия предана устойчивым мирным усилиям. Россия может остановить эту войну немедленно путем прекращения ее атак против Украины и полного и безусловного вывода ее войск с территории Украины. Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского относительно справедливого мира", - говорится в заявлении.

Также они уверяют, что остаются преданными беспрецедентной скоординированной санкционной политике в ответ на агрессивную войну России.

"Мы будем сохранять и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется или подрывает наши ограничительные меры", - сказано в заявлении.

Война в Украине: система ПВО

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас получает военную помощь по меньшей мере из двух десятков стран. Среди прочих, глава МИД благодарен Германии за решение усилить украинскую ПВО и передачу дополнительных семи зенитных установок Gepard.

Учитывая постоянные массовые ракетные удары России по Украине западные партнеры сосредоточились на поставках нам дополнительных систем ПВО. Сейчас на вооружении у ВСУ есть передовые NASAMS и Iris-T. 30 ноября США заявили о намерениях профинансировать производство новых установок NASAMS.

Также 9 декабря, стало известно, что США выделят для Украины еще 275 миллионов долларов. Что именно США предоставят Украине, в Белом доме не сообщили. Но ранее издание Reuters уже писало, что Пентагон также включит в перечень.

Как отметил командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев, Украине нужно значительно больше различных систем ПВО. Сейчас же ВСУ на полную и очень эффективно используют все вооружение, которое получили от стран-партнеров.

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