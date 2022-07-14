На границе Херсонской с Днепропетровской и Николаевской областями фиксируют увеличение российской техники и военных.
Об этом говорится в сводке от оперативного командования "Пивдень" по состоянию на 13:00.
"На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, много населенных пунктов на грани уничтожения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день от взрывов и обстрелов страдают гражданские, на минах подрывается скот, уничтожается уцелела ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и леса.
"Жители громад, которые граничат с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных", – добавили в командовании.
Ранее сообщалось, что по данным генерального штаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 37870 оккупантов. Также враг потерял:
- танков – 1667,
- боевых бронированных машин – 3852,
- артиллерийских систем – 840,
- РСЗО – 247,
- средства ПВО – 109,
- самолетов – 219,
- вертолетов – 188.
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