На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населенные пункты находятся на грани уничтожения.

На границе Херсонской с Днепропетровской и Николаевской областями фиксируют увеличение российской техники и военных.

Об этом говорится в сводке от оперативного командования "Пивдень" по состоянию на 13:00.

"На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, много населенных пунктов на грани уничтожения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день от взрывов и обстрелов страдают гражданские, на минах подрывается скот, уничтожается уцелела ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и леса.

"Жители громад, которые граничат с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных", – добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что по данным генерального штаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 37870 оккупантов. Также враг потерял:

танков – 1667,

боевых бронированных машин – 3852,

артиллерийских систем – 840,

РСЗО – 247,

средства ПВО – 109,

самолетов – 219,

вертолетов – 188.

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