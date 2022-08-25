В этих районах продолжается обезвреживание остатков взрывоопасных предметов после ночных вражеских "прилетов".

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба объяснил причины взрывов в Бучанском и Вышгородском районах.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Относительно взрывов, которые слышали жители региона в Бучанском и Вышгородском районах. Продолжается обезвреживание остатков взрывоопасных предметов. Мероприятия связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов. Поэтому взрывы контролируемы и не несут угрозы людям", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 августа российские захватчики нанесли ракетных ударов по Киевщине. Глава ОВА Кулеба сообщил об обстреле одной из общин Вышгородского района. Было зафиксировано два "прилета". К счастью, никто не пострадал, также не было разрушений жилых зданий или объектов инфраструктуры.

Кулеба также подчеркнул, что другие взрывы, которые слышали жители региона - к работа украинской противовоздушной обороны.

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