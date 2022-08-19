Украинские военные готовятся к любым сценариям, учитывая прошлые ошибки, а также имея определенные преимущества.

Киевская область находится под постоянной угрозой вторжения, поскольку Беларусь является союзником России.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua.

По его словам, украинские военные готовятся к любым сценариям, учитывая прошлые ошибки, а также имея определенные преимущества. Глава ОВА напомнил, что в феврале на Киевщину заходила группировка в 30 тысяч российских военных и огромное количество техники.

"Мы должны понимать, что Киевщина постоянно под угрозой. Мы не будем спать спокойно до полной нашей победы! Мы не братья с тем народом, мы соседи. И сосед у нас – союзник страны-террористки. Хочу сказать, что территории, граничащие с Беларусью, очень специфические: там ЧАЭС, высокий радиационный фон. Поэтому наши военные готовятся к любым сценариям, понимая наши ошибки и имея определенные преимущества. Пойдут или нет, надо к этому быть готовыми всегда. Мы должны строить бомбоубежища, потому что это угроза не на год и не на два - это навсегда", - сказал Кулеба.

Он отметил необходимость уделять больше внимания защите и безопасности, и понимание этого должно быть на всех уровнях.

Напомним, Киевская область была освобождена от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые разрушения и жестокие убийства россиянами мирных жителей.

В частности, по данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

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