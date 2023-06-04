Все трое мальчиков находятся под наблюдением врачей. Детям провели операции.

Вследствие удара по Подгородненской общине возле Днепра, травмированы трое детей. Все они в настоящее время в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал, что 6-летний Давид сейчас в реанимации. По данным Лысака, мальчик был дома вместе с родителями на момент "прилета", в результате которого квартира семьи превратилась в руину.

"Но главное - семья выжила. Все трое смогли выбраться, хоть и получили ранения. Ребенок - в реанимации", - уточнил глава ОВА.

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"15-летний Саша - самый тяжелый. В соседней палате - 11-летний Денис. У детей множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали", - добавил Лысак.

Все время рядом с ребятами родные и медперсонал. По словам врачей, дети идут на поправку и, если все будет хорошо, то вскоре их переведут в обычные палаты.

Удар по пригороду Днепра

Вечером 3 июня оккупанты ракетами ударили по пригороду Днепра. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших, среди них шестилетний мальчик.

Президент Владимир Зеленский комментируя удар сказал, что РФ "в очередной раз доказывает, что является страной-спонсором терроризма".

По состоянию на сегодняшнее утро было известно о 23 пострадавших в результате удара.

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