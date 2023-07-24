В области угроза применения дронов.

В ночь на понедельник, 24 июля, в Одесской области слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Около 01:48 в области объявили воздушную тревогу. Сейчас это единственная "красная" область на карте тревог Украины.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украиины предупреждали, что в Одесской области существует угроза применения российскими захватчиками ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Атаки по Одесской области: последние новости

Как известно, Россия вышла из зернового соглашения и сразу начала интенсивнее атаковать юг Украины, нанося удары не только по гражданской и социальной инфраструктуре, но и по портовой.

Свои атаки захватчики называют "ударами возмездия", которые якобы предусматривают "месть" Украине за взрывы на Крымском мосту.

В результате обстрела 20 июля были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, частные склады и здание генконсульства КНР. Тогда острадали восемь человек, еще один - погиб.

Во время последней атаки под ударом оказался центр города - поврежден Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, Консульство Греции и многие другие здания.

Обычно на следующий день российское руководство отчитывается о "высокоточных ударах" по "военным объектам" украинской армии.

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