Прощание с бойцом состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее защитников.

В субботу, 11 сентября, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, разведчик глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона Денис Герман.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Денис родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Учился в общеобразовательной школе № 91. Закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права.

29 сентября Денису должно было исполниться 32 года.

Прощание с Героем состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее защитников (парк Металлургов).

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Ситуация в районе ООС

В воскресенье, 12 сентября, на Донбассе в результате обстрелов оккупационных войск погиб один украинский боец, еще трое ранены.

Боевики обстреливали позиции вблизи Нью-Йорка, Невельского, Верхнеторецкого, Прицепиловки, Катериновки, Зайцево, Золотого-4.

Автор: Денис Прядко